ВИДЕО: Поклонился пустому стулу. Президент Кальюлайд ушла из зала, когда присягу приносил министр Куузик

Сегодня вступало в должность новое правительство и перед Рийгикогу приносили присягу все новые министры. Когда очередь дошла до входящего в EKRE министра инфотехнологий и внешней торговли Марти Куузика, то президент Керсти Кальюлайд встала и ушла из ложи. Когда же следующий министр, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, вышел приносить должностную присягу, президент вернулась в ложу и, в отличие от Куузика, Рейнсалу не пришлось кланяться пустому стулу.

Свой шаг Керсти Кальюлайд объяснила высказанными в сегодняшней статье Eesti Ekspress и Eesti Päevaleht подозрениями. Советник президента по связям с общественностью Таави Линнамяэ сказал Delfi, что хотя речь идет о подозрениях, Кальюлайд посчитала невозможным находится в зале в то время, когда должностную присягу приносил подозреваемый в насилии в близких отношениях Куузик. "Если эти подозрения окажутся неправдой, то Кальюлайд будет первой, кто извинится перед Куузиком", - сказала Линнамяэ.