ВИДЕО | Пойман с поличным! Генконсул РФ тайно получил уже две дозы вакцины от COVID-19 в Ида-Вируской центральной больнице

В среду в 12:38 Audi A6 с дипломатическими номерами остановилась перед

Ида-Вируской центральной больницей и оттуда вышел генконсул РФ Юрий Грибков. Он достал из багажника пакетик с надписью Tax Free, в котором звенели бутылки, и направился в больницу. За ним последовали журналисты Eesti Päevaleht.

Прошлым летом генконсулу пришлось провести несколько дней в этой же больнице в интенсивной терапии и отделении пульмонологии, где занимаются заболеваниями легких и дыхательных путей. И сейчас он как раз пришел в больницу к старшему врачу отделения пульмонологии Веронике Ильиной.

Грибков уверенно идет в нужном направлении, будто уже знает дорогу и на третьем этаже его уже ждет Ильина. Вместе они отправляются в процедурную и через пять минут уже выходят оттуда без весело звенящего бутылками пакетика — позже Грибков заявил, что там были сувениры для медсестер, которые лечили его в прошлом году.

Далее они направляются в кабинет Ильиной в отделении пульмонологии. Через десять минут Грибков выходит из кабинета и сердечно благодарит Ильину.

Всего на визит в больницу у него ушло 15 минут. Это как раз то время, в течение которого получивших вакцину от коронавируса просят остаться в больнице на случай проявления возможных побочных эффектов.

Вероника Ильина категорически отрицает, что делала Грибкову прививку от COVID-19. "Нет, это мой давний пациент, который был у нас в крайне тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. Я не давала ему вакцину", — заявила она журналистам и поспешно удалилась.

Тот же самый вопрос был задан и Грибкову, когда он вышел из больницы и направлялся к машине:

- Здравствуйте! Вы получили вакцину от коронавируса?"

- Да.

- Это была уже вторая вакцина?

- Да.

- Pfizer?

- Да.

- Как же это возможно? Ведь вакцина сейчас — только для медицинского персонала…

Грибков утверждает, что у него очень больные легкие, и якобы лечащий врач сказал ему в обязательном порядке пройти вакцинацию, иначе он не выживет. По его словам, ему предложили получить первую дозу вакцины еще в начале месяца, и 5 января он прошел вакцинацию, а 27 января сделал второй укол.