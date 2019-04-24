ВИДЕО: Пограничное судно ”Генерал Курвитс” ликвидировало в Финском заливе масштабную утечку топлива

Во второй половине дня в прошлую субботу штурман одного из судов сообщил Центру морской охраны о загрязнении близ острова Вайндлоо.



Экипаж прибывшего на место судна ”Генерал Курвитс” установил, что площадь загрязнения составляет три квадратных мили, то есть 10 км2. На ликвидацию ушло в общей сложности 17 часов.

Инспекция по защите окружающей среды по факту случившегося начало расследование.