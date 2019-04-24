24.04.2019, 19:43

ВИДЕО: Пограничное судно ”Генерал Курвитс” ликвидировало в Финском заливе масштабную утечку топлива

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ВИДЕО: Пограничное судно ”Генерал Курвитс” ликвидировало в Финском заливе масштабную утечку топлива
Foto: Kuvatõmmis

В субботу эстонское пограничное судно «Генерал Курвитс» ликвидировало в Финском заливе масштабную утечки топлива.

Во второй половине дня в прошлую субботу штурман одного из судов сообщил Центру морской охраны о загрязнении близ острова Вайндлоо.

Экипаж прибывшего на место судна ”Генерал Курвитс” установил, что площадь загрязнения составляет три квадратных мили, то есть 10 км2. На ликвидацию ушло в общей сложности 17 часов.

Инспекция по защите окружающей среды по факту случившегося начало расследование.

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