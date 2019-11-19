ВИДЕО | Поезда не останавливались на этой станции 24 года. А теперь будут отправляться в Таллинн 11 раз в день

По словам руководителя по коммуникации Eesti Raudtee Моники Лиллес, построенный в этом году участок железной дороги Рийзипере-Турба — исключительный в Эстонии, потому что только там поезд может ехать со скоростью 140 км/ч. Во время пробной поездки в понедельник поезд ехал, конечно, медленнее (80 км/ч), потому что целью было испытать, работает ли электросеть.

В восстановившей независимость Эстонии ранее только один раз была построена новая железная дорога. В 2011 году был готов 26-километровый участок дороги пограничной станции Койдула, который объединяет идущие из Валга и Пылва ветки железной дороги и позволяет поехать на поезде в Пиуза. Строительство железной дороги Рийзипере-Турба протяженностью 6,1 километра обошлось приблизительно в 7,72 млн евро.

По словам руководителя по коммуникации Elron Марийс Адамберг, поезда из Таллинна в Турба идут чуть больше часа и из Рийзипере в Турба — всего 5 минут. Расписание движения, которое будет действовать с 8 декабря, уже утверждено.