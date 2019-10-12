12.10.2019, 13:30
ВИДЕО: Поезд приближается, а водители просто объезжают шлагбаум — им все равно!(16)
В пятницу вечером читатель Delfi запечатлел на железнодорожном переезде Лагеди-Арукюла следующую картину: шлагбаум опустился, поезд приближается, а водителям все равно. Чтобы быстрее проехать она игнорируют красный свет и просто объезжают шлагбаум, подвергая себя и других опасности.
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