12.10.2019, 13:30

ВИДЕО: Поезд приближается, а водители просто объезжают шлагбаум — им все равно!

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rus.delfi.ee
EST 49

В пятницу вечером читатель Delfi запечатлел на железнодорожном переезде Лагеди-Арукюла следующую картину: шлагбаум опустился, поезд приближается, а водителям все равно. Чтобы быстрее проехать она игнорируют красный свет и просто объезжают шлагбаум, подвергая себя и других опасности.

Между тем за последнюю пару десятков лет в Эстонии на железной дороге погибли 169 человек.

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