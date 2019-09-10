ВИДЕО | Почувствуйте разницу: Рейди теэ три месяца назад и сегодня

С вечера воскресенья было открыто движение по отрезку, который ведет из порта к перекрестку у Русалки.

Главная цель строительства новой улицы — предложить параллельный путь, соединяющий Пирита и центр города.

Сооружение трассы должно быть завершено в конце года.