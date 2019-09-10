10.09.2019, 17:15

ВИДЕО | Почувствуйте разницу: Рейди теэ три месяца назад и сегодня

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rus.delfi.ee
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Три месяца назад на строящейся улице Рейди, которая соединит Таллиннский порт и Пирита теэ, еще работали экскаваторы. Теперь она потихоньку приобретает завершенный облик.

С вечера воскресенья было открыто движение по отрезку, который ведет из порта к перекрестку у Русалки.

Главная цель строительства новой улицы — предложить параллельный путь, соединяющий Пирита и центр города.

Сооружение трассы должно быть завершено в конце года.

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