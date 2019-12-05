ВИДЕО: Почему светофоры на Рейди теэ не пропускают автомобили единым потоком?

Вице-мэр также подчеркнул, что, если в центре города движение на перекрестках регулируется светофорами, для обеспечения плавного движения и во избежание перекрытия машинами перекрестков, следует разделить поток движения. ”Разделение потока на Пирита теэ у перекрестка возле ”Русалки” — последний пункт перед въездом в город, и первое место, в котором пересекаются два крупных потока — с Пирита теэ и Нарвского шоссе, — сказал Кландорф. — Поток из Пирита с двух полос разделяется на четыре, две — на Рейди, две на Нарвское шоссе. Очевидно, что Рейди положительно повлияет на пропускную способность, но для окончательной оценки и выводов еще слишком рано, ведь после открытия улицы прошло меньше недели”.