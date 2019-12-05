ВИДЕО: Почему светофоры на Рейди теэ не пропускают автомобили единым потоком?

С 3 декабря светофоры для пешеходов также находятся в тестовом режиме и зеленый свет загорается после нажатия на кнопку. Наблюдение за движением, проведенное 3 декабря, показало, что большинство водителей по привычке едут по Нарвскому шоссе
в сторону города и улица Рейди остается полупустой.
Вице-мэр Калле Кландорф
отметил, что месяц или два может уйти на то, чтобы потоки движения изменились с учетом появления новой дороги и изменений в организации движения. ”Лишь после этого можно будет установить финальные настройки, и адаптируемая система светофоров начнет собирать верные данные о потоках движения. С 1 января планируется ввести динамическую корректировку скоростного режима в соответствии с дорожными условиями, — уточнил Кландорф. — Поэтому нынешние оценки пропускной способности улицы Рейди предварительны, так как в действительности оценить это можно будет лишь через год”.
На Пирита
теэ в направлении центра две полосы для обычного и одна для общественного транспорта. ”По одной полосе для обычного транспорта в час может проехать в хорошем темпе около 900 транспортных средств, по двум — около 1800. В утренний час пик по Пирита теэ движется в 4-5 раз больше автомобилей. Основной поток направляется со стороны Виймси
, что образует напряженный поток движения по Пирита теэ, — пояснил Кландорф. — Поэтому использование светофоров для остановки потока на этой улице необходимо, так как постоянная ”зеленая волна” в Пирита замедлила бы движение в центре и на пересекаемых улицах было бы невозможно проехать”.
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