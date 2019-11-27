ВИДЕО | Площади, фонтаны, кафе, детские площадки: улица Рейди создаст уникальное городское пространство

Протяженность улицы Рейди, которая начинается на перекрестке улиц Ахтри и Лоотси и сливается около памятника ”Русалка” с Пирита, составит 1,93 километра. На улице Рейди был построен морской променад длиною в полкилометра, новая велосипедная дорожка и несколько километров пешеходных дорожек.

”Надо обратить внимание, что Рейди теэ — это не только дорога, которая будет обслуживать городское движение, это еще и новая городская среда. Можно даже сказать, что новый променад становится в какой-то мере продолжением парка Кадриорг — уже будущей весной тут зазеленеют сотни новых деревьев и десятки тысяч кустарников, — подчеркнул мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Кроме того, нельзя забывать и о том, что Таллинн — морская столица, и в последние годы много говорилось о том, что городу не стоит ограничивать вид, открывающийся на море. В данном случае строительство Рейди теэ позволило нам создать дополнительную рекреационную ценность этому месту, ведь раньше доступ к морю был скрыт за неприглядными заборами”.