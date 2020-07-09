ВИДЕО | Планы постройки нового здания посольства США вызвали у местных жителей недовольство

Корреспондент Delfi побеседовала с несколькими местными жителями, которых новое соседство испугало.

"Годами говорилось, что здесь сделают приличную спортивную площадку, где можно будет проводить время с семьей и друзьями", — вздыхает один из них. Другой вспоминает: писали же в прессе, что город Таллинн приложит силы, чтобы здания посольства здесь не было.

Да, в самом деле, летом прошлого года замстарейшины Кесклинна Ану Аус говорила Delfi, что возможность расположения американского посольства в районе между Вяйке — и Суур Амеэрика полностю исключается. На детском стадионе разбили сад, где можно было и спортом позаниматься.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу не знает, откуда взялась информация о том, что условия жизни людей на улице Суур-Амеэрика изменятся.

"Строительство планирует правительство США, проектные условия будут, естественно, исходить от города Таллинн", — поясняет министр. "Конкретные детали определятся только в будущем".

А пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны добавляет, что диппредставительство США пока еще на тему мер безопасности с эстонскими силовиками не связывалось.

Как сообщил Delfi пресс-секретарь посольства США Эд Дунн, правительство США намерено нанять известные международные архитектурные бюро, которые сотрудничали бы с местными предприятиями в разработке дизайна.

"Хотим быть хорошими соседями. Для этого архитектурно-проектировочный этап будет прозрачным и отвечать всем местным правилам", — отметил Дунн.