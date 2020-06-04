ВИДЕО | Петербуржцы: чего ждать от людей, которые фальсифицируют выборы? Статистику смертности по Covid занижают, чтобы сделать приятное Путину

Согласно официальной статистике по коронавирусу, в Петербурге с начала пандемии, по состоянию на 3 июня, умерли 264 человек. Однако есть и те, кто считает, что статистика занижается или поступает не слишком оперативно.

”В Петербурге о том, кто умер от коронавируса решает целая комиссия Смольного. Одиннадцать человек каждый день рассматривают документы по умершим людям из ковидных клиник и решают: умер он от коронавируса или, например, от сахарного диабета или от еще какой-то сопутствующей болезни. В мае, насколько мы знаем, умирает больше людей в больницах и смертность от коронавируса увеличивается. Но этих данных у нас пока нет”, — говорит журналист Сергей Ковальченко.

При этом, по словам Ковальченко, в Петербурге смертность от внебольничной пневмонии — это когда человек заразился вне стен лечебного заведения — ведется отдельно. И здесь показатели смертности высокие.

”У нас за это время внебольничными пневмониями заболело 16 863 человека, из них почти 700 человек скончалось. Это по данным на 22 мая. Почему эти пневмонии не считаются ковидными? Формально, как говорят доктора, когда пневмония спускается вниз, то анализ мазком в рот делать бесполезно, потому что зараза находится в легких. Для властей это хорошая лазейка. Ах, это не Covid, значит, мы в Covid это не записываем”, — поясняет о принципе работы спецкомиссии журналист.

Занижение статистики

Ковальченко предполагает, что занижать статистику по смертности от коронавируса нужно для того, чтобы делать приятное начальству в Москве. ”Потому что в регионах, насколько мы видим по общей государственной статистике, очень не любят делать неприятное Владимиру Владимировичу Путину”, — говорит главред петербургского портала MR-7.ru.

26 мая президент России Владимир Путин во время видеосвязи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, ссылаясь на данные специалистов, что в стране пик распространения коронавируса считается пройденным.

”Администраторы, губернаторы и главы регионов боятся, что это плохо повлияет на отношение к ним со стороны главного человека в стране и навлечет гнев, — продолжает Ковальченко — Ну и, честно говоря, это такая старая привычка врать. Что мы ждем от людей, которые фальсифицируют выборы? Они точно так же фальсифицируют и статистику по Covid”.