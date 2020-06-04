04.06.2020, 22:41

ВИДЕО | Петербуржцы: чего ждать от людей, которые фальсифицируют выборы? Статистику смертности по Covid занижают, чтобы сделать приятное Путину

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журналист, монтаж
Яанус Ленсмент
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  • Арсений Крехов
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Коронавирус в России не отступает, граница с Эстонией все еще закрыта. О ситуации с эпидемией в Санкт-Петербурге журналист RusDelfi Роман Старапопов поговорил с главным редактором информационно-новостного портала MR-7.ru Сергеем Ковальченко и гидом Александром Сергеевым.

Согласно официальной статистике по коронавирусу, в Петербурге с начала пандемии, по состоянию на 3 июня, умерли 264 человек. Однако есть и те, кто считает, что статистика занижается или поступает не слишком оперативно.

”В Петербурге о том, кто умер от коронавируса решает целая комиссия Смольного. Одиннадцать человек каждый день рассматривают документы по умершим людям из ковидных клиник и решают: умер он от коронавируса или, например, от сахарного диабета или от еще какой-то сопутствующей болезни. В мае, насколько мы знаем, умирает больше людей в больницах и смертность от коронавируса увеличивается. Но этих данных у нас пока нет”, — говорит журналист Сергей Ковальченко.

При этом, по словам Ковальченко, в Петербурге смертность от внебольничной пневмонии — это когда человек заразился вне стен лечебного заведения — ведется отдельно. И здесь показатели смертности высокие.

”У нас за это время внебольничными пневмониями заболело 16 863 человека, из них почти 700 человек скончалось. Это по данным на 22 мая. Почему эти пневмонии не считаются ковидными? Формально, как говорят доктора, когда пневмония спускается вниз, то анализ мазком в рот делать бесполезно, потому что зараза находится в легких. Для властей это хорошая лазейка. Ах, это не Covid, значит, мы в Covid это не записываем”, — поясняет о принципе работы спецкомиссии журналист.

Занижение статистики

Ковальченко предполагает, что занижать статистику по смертности от коронавируса нужно для того, чтобы делать приятное начальству в Москве. ”Потому что в регионах, насколько мы видим по общей государственной статистике, очень не любят делать неприятное Владимиру Владимировичу Путину”, — говорит главред петербургского портала MR-7.ru.

26 мая президент России Владимир Путин во время видеосвязи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу заявил, ссылаясь на данные специалистов, что в стране пик распространения коронавируса считается пройденным.

”Администраторы, губернаторы и главы регионов боятся, что это плохо повлияет на отношение к ним со стороны главного человека в стране и навлечет гнев, — продолжает Ковальченко — Ну и, честно говоря, это такая старая привычка врать. Что мы ждем от людей, которые фальсифицируют выборы? Они точно так же фальсифицируют и статистику по Covid”.

22 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что тенденции к снижению заболеваемости коронавирусом в городе нет. Журналист Ковальченко приводит статистику, что ежедневно в Северной столице России выявляют около 400 заболевших коронавирусом.

”Было всегда примерно 120-180 выздоровевших. Вдруг вчера (28 мая — прим. RusDelfi) у нас 700 выздоровевших. Ну, вот кто в это поверит, да?!” — задается вопросом Ковальченко.

Больных в ”Ленэкспо” окружили нацгвардией

По его словам, на данный момент в городе забита заболевшими 21 больница, поэтому многие люди с диагнозом коронавируса болеют дома. Из-за нехватки мест в больницах в Петербурге стали устанавливать койки в выставочном центре ”Ленэкспо”. Поначалу люди возмущались тамошними условиями.

”Власти не нашли ничего лучшего, как закрыть туда доступ. Они окружили ”Ленэкспо” нацгвардией. То есть, фактически сделали из этого небольшой концлагерь. Кроме того, простите, в туалетах не было туалетной бумаги. То есть, сотни людей заселили… А чем зад вытереть? Люди звонили родственникам, чтобы они принесли туалетную бумагу, но им не давали носить передачи”, — рассказывает Ковальченко о ситуации, которая была в начале апреля в выставочном центре. Сейчас, по словам Ковальченко, под давлением общественности ситуация улучшилась.

12 мая вспыхнул пожар в петербургской больнице Святого Георгия, где лечат пациентов с коронавирусом. В палате реанимации загорелся аппарат искусственной вентиляции легких. Пять человек погибли.

”На данный момент известно, что эти аппараты делала госкорпорация ”Ростех”. Эта история довольно странная. Я так понимаю, что ее потихоньку пытаются замять. Потому что за госкорпорацией стоят могущественные люди. Там огромные деньги, которые выделяются на закупку этих аппаратов, поэтому хочется признать все это досадным недоразумением, скачком напряжения. Никто особо разбираться, я так понимаю, не будет в этом деле”, — предполагает Ковальченко.

Бары стали магазинами

Гид экскурсии ”Ползком по барам и клубам” Александр Сергеев говорит, что увеселительные заведения Петербурга оказались под серьезным ударом. И чтобы выжить, некоторые бары перепрофилировались под продуктовые магазины. Остальные бары — закрыты.

По словам Сергеева, некоторые бары пришлось закрыть насильно. Одно из заведений сети кальянных Feromon проигнорировало официальный запрет на работу. ”После прихода полиции они сказали: да-да, мы закроемся. Закрываться не стали. На следующий день пришла полиция, стали стучаться. Ребята забаррикадировались, выключили свет — типа, нас нет, мы в домике. Приехали из МЧС и аккумуляторной болгаркой вырезали железную дверь. Зашли, — там посетители, чеки пробиты. То есть, все понятно. В итоге ребята отгребли большой штраф и проблемы. Еще будут судиться. И вот вопрос: стоило ли оно того? За тот день они заработали копейки: свет отбить и на зарплату барменов и кальянщиков”, — рассуждает гид.

С 12 мая в Петербурге ношение масок и перчаток стало обязательным. По просьбе RusDelfi жительница Петербурга Арина Скидан показала, как люди ездят в метро (смотрите видеосюжет). При входе в метро без маски не пускают, без перчаток пройти можно. После прохождения турникетов и эскалатора, оказавшись на платформе, некоторые люди снимают маски, потому что там за наличием средств защиты никто не следит. ”В маршрутки, автобусы можно спокойно заходить без маски, и никто тебе ничего не скажет”, — говорит Арина Скидан.

Гид Александр Сергеев вспоминает, что после введения перчаточно-масочного режима в вестибюле одной из станции метро мужчина ударил кулаком по лицу контролера метрополитена, который сделал ему замечание о нарушении карантинных мер и предложил надеть маску.

В магазинах тоже требуют от посетителей носить маски. Например, в сети магазинов ”Перекресток” через громкоговорители сообщают, что будут вынуждены отказать в обслуживании, если у посетителей не будет средств индивидуальной защиты.

Сергей и Александр предполагают, что в ближайший месяц граница между Эстонией и Россией не откроется. ”Должен пройти пик заболеваемости. Думаю, что это произойдет не в ближайшее время. По самому радужному прогнозу, это будет август”, — предполагает журналист. Гид Александр в своем оптимистичном прогнозе рассчитывает, что это произойдет к сентябрю. ”Я бы так сказал: не надо к нам пока ехать”, — заключает Ковальченко.

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