ВИДЕО | Пенсионной реформе быть! Госсуд не удовлетворил ходатайство президента

Через час после обнародования решения суда Керсти Кальюлайд провозгласила закон о пенсионной реформе, которая предусматривает возможность выхода из второй пенсионной ступени и вывода накопленных средств.

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Председатель Государственного суда Виллу Кыве сказал на пресс-конференции, что решение далось непросто и между судьями было много споров. Принятое решение является результатом дискуссий и компромиссов.

Кыве выразил президенту признательность за то, что она довела споры до суда, поскольку при проведении реформы, которая касается множества людей, необходимо проверить, что все ли верно с точки зрения Конституции.

”Все законы подвергаются проверке на соответствие Конституции, поэтому утверждение, будто это чисто политическое решение, не обосновано”, — отметил Кыве.

Председатель административной коллегии Иво Пильвинг подчеркнул, что поправка к закону не исправит недостатки второй пенсионной системы, например, не улучшит производительность фондов. ”Теперь нужно следить, чтобы ситуация — например, с производительностью — не ухудшилась”, — отметил он.

Кыве добавил, что решение было принято на основании имеющихся прогнозов. ”Но мы ведь не знаем сейчас, сколько людей в действительности выведут свои деньги. По нашим прогнозам, фонды не обвалятся и ситуация не дойдет до того, что люди будут нести долгосрочные потери. Но если ситуация ухудшиться, у нас будет возможность дать оценку еще раз”, — сказал он.

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