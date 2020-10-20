20.10.2020, 08:20

ВИДЕО | Пенсионной реформе быть! Госсуд не удовлетворил ходатайство президента

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«Нужно следить, чтобы ситуация не ухудшилась»
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Сегодня в 11 часов Государственный суд огласил свое решение, по которому Пленум Государственного суда не удовлетворил ходатайство Президента Республики о признании противоречащим Конституции закона, лежащегов основе реформы обязательной накопительной пенсии.

Через час после обнародования решения суда Керсти Кальюлайд провозгласила закон о пенсионной реформе, которая предусматривает возможность выхода из второй пенсионной ступени и вывода накопленных средств.

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Председатель Государственного суда Виллу Кыве сказал на пресс-конференции, что решение далось непросто и между судьями было много споров. Принятое решение является результатом дискуссий и компромиссов.

Кыве выразил президенту признательность за то, что она довела споры до суда, поскольку при проведении реформы, которая касается множества людей, необходимо проверить, что все ли верно с точки зрения Конституции.

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”Все законы подвергаются проверке на соответствие Конституции, поэтому утверждение, будто это чисто политическое решение, не обосновано”, — отметил Кыве.

Председатель административной коллегии Иво Пильвинг подчеркнул, что поправка к закону не исправит недостатки второй пенсионной системы, например, не улучшит производительность фондов. ”Теперь нужно следить, чтобы ситуация — например, с производительностью — не ухудшилась”, — отметил он.

Кыве добавил, что решение было принято на основании имеющихся прогнозов. ”Но мы ведь не знаем сейчас, сколько людей в действительности выведут свои деньги. По нашим прогнозам, фонды не обвалятся и ситуация не дойдет до того, что люди будут нести долгосрочные потери. Но если ситуация ухудшиться, у нас будет возможность дать оценку еще раз”, — сказал он.

Государственный суд не признал пенсионную реформу противоречащей Конституции

Реформа дает людям трудоспособного возраста возможность снять деньги из обязательного пенсионного фонда и пенсионерам право расторгнуть договор, заключенный до 2021 года, и потребовать разовой выплаты.

Государственный суд установил, что закон ограничивает основные права на собственность и равенство, а также свободу предпринимательства. В то же время на основании имеющихся прогнозов сказать с достаточной уверенностью, что Конституция нарушается, было невозможно. Цели реформы – прежде всего увеличение свободы выбора людей – перевешивают ограничения основных прав, также применяются уравновешивающие эти ограничения решения.

Государственный суд согласился с президентом, что из Конституции вытекает отдельно стоящее право получать от государства помощь в старости. В то же время основной закон не предусматривает способа, а также конкретного размера оказания помощи в старости, оставляя их на усмотрение законодателя. Суд вправе вмешиваться лишь в случае, если требуемый в Конституции уровень помощи в старости явно не обеспечен, или если законом произвольно ухудшаются пределы и условия помощи.

Одна лишь отмена обязательной накопительной пенсии или существенное изменение системы не означает того, что помощь государства автоматически уменьшилась бы ниже уровня, требуемого Конституцией. Суд не счел вероятным осуществление самых негативных прогнозов и тем самым нарушение основного права на помощь в старости.

Основное право на собственность

По оценке Государственного суда, реформа может негативно повлиять на имущественное положение тех, кто пожелает продолжать накопление пенсии во II ступень. На основании прогнозов выплаты денег потребует значительное число долевых собственников, что заставит фонды размещать деньги в наиболее легко реализуемые и менее доходные виды имущества. Это, как минимум на короткий период, уменьшило бы производительность и ущемило бы основное право на собственность долевых собственников.

Однако реформа предусматривает также и некоторые меры по смягчению возможных негативных последствий и на основании прогнозов нет оснований полагать, что фонды не смогли бы делать выплаты. Об этом отсутствуют достаточно достоверные данные, каково долговременное воздействие закона, а также смогли бы, и как скоро смогли бы восстановиться объемы и производительности фондов. Учитывая вышеизложенное, по оценке суда, ущемление права собственности не является интенсивным и это оправдывает цель увеличения свободы выбора людей.

Государственный суд проанализировал также влияние реформы на право на собственность людей, получающих сейчас пенсию по II ступени, и пришел к аналогичному выводу.

Основное право на равенство

Государственный суд отметил, что реформа ущемляет также основное право на равенство. Люди, присоединившиеся ко II пенсионной ступени, в результате реформы имеют возможность забрать деньги из фонда и таким образом они смогут свободно использовать 4% социального налога, которые государство внесло за них в фонд. У этого может быть влияние, аналогичное возврату налога. Люди, не присоединившиеся ко II ступени, таким образом налоговые деньги обратно не получат.

По оценке суда, осуществление выплат из государственного бюджета лицам, не присоединившимся ко II ступени, было бы очень сложным и потребовало бы больших затрат, поэтому неравное обращение является обоснованным и ущемление находится в соответствии с Конституцией. Найти справедливую сумму было бы трудно, так как на государственные пенсии влияет индексирование, а на ценность пенсионных паев производительность и доход фондов.

Свобода предпринимательства

Реформа была проанализирована также с точки зрения свободы предпринимательства. Законом дается новое основание для отказа от пенсионного договора и выплаты накопленных денег. Новым порядком создается риск, что от договора откажутся пенсионеры, которые на основании сведений о здоровье верят, что их продолжительность жизни будет короче, и они считают выгоднее снять деньги сразу. Это в свою очередь приведет к продлению средней продолжительности жизни клиентов фонда и увеличению расходов. Кроме того, фонд из-за отказа от договоров потеряет возможность извлекать доход от инвестирования страховых взносов и управления договорами.

С точки зрения Государственного суда, это ущемляет свободу предпринимательства страховщиков и их правомерное ожидание, но не излишне интенсивно. Возможность отказа от пенсионного договора является одноразовым и временным решением. Для снижения рисков в законе предусмотрена плата за отказ, фондам предоставлена возможность прекратить распределение прибыли пенсионерам, и наконец передача исполнения договоров государству.

Вопрос доверия нельзя использовать необдуманно

С точки зрения Государственного суда, указанные в ходатайстве президента проблемы, в сущности, являлись серьезными и представление их суду было обосновано. Если влияние закона обширно, закон касается большого количества людей и вызывает в обществе принципиальные разногласия, то разумно оценить соответствие закона Конституции до его вступления в силу.

Кроме разрешения поднятых президентом вопросов, Государственный суд отметил, что контролю за соответствием Конституции подчиняется также связывание закона с вопросом доверия, что упростило и ускорило его принятие в Рийгикогу. Необдуманное использование этой меры может привести к нивелированию парламентских слушаний. В данном случае нарушений все же найдено не было, поскольку правительство использовало вопрос доверия из-за тактики обструкции со стороны оппозиции.

Теперь президент должен обнародовать оспоренный закон, и он вступит в силу на десятый день после опубликования в Riigi Teataja, за исключением положений, в отношении которых закон предусматривает разный срок вступления в законную силу.

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