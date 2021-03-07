ВИДЕО | Паэский бомбист заделался в блогеры. Теперь все желающие могут посмотреть милые видео с пожилым убийцей

Известный как "Паэский бомбист" Мярт Рингмаа (82) вышел на свободу в ноябре прошлого года и теперь промышляет тем, что выкладывает видео о своей ежедневной жизни в YouTube. Смотрите, как выглядят будни пожилого националиста, отсидевшего 15 лет за смерть семи человек.
За те 15 лет, что Рингмаа провел за решеткой, мир серьезно изменился. Видео как раз и рассказывают о том, как 82-летний мужчина открывает для себя все новшества и изменения нашего мира. Например, впервые покупает на заправке кофе из кофейного аппарата или использует кассу самообслуживания в магазине.
Одним из самых серьезных испытаний становится покупка мороженого впервые за 15 лет. "Куда мне нажать, чтобы он открылся?" — вопрошает Рингмаа, стоя перед холодильником с мороженым. Открыть упаковку мороженого для старичка также оказалось непросто.
Еще можно посмотреть, как дедушка посещает стоматолога, как мерит одежду в магазине и рассуждает о современной моде. В День независимости у Длинного Германа поет гимн, а потом идет в музей.
Смотря на эти милые момент даже забываешь, что от рук этого милого дедушки погибли семь человек, а восемь получили ранения. Самый ужасный случай произошел в декабре 1998 года, когда бомба взорвалась в подъезде дома по адресу Паэ, 48, унеся жизни женщины средних лет и ее внучки.
В промежутках между милыми моментами новых открытий Рингмаа не забывает упомянуть о своей невиновности. В нескольких видео это почти что главная тема разговора.
Спустя пару месяцев после освобождения из тюрьмы Рингмаа выглядит как обычный пенсионер. Таллинн не желает предоставлять ему социальную квартиру. У него самого нет достаточной суммы денег.
Снимает похождения Паэского бомбиста другой бывший заключенный Раоуль Луйгенд, отсидевший за наркопрестпления, и выкладывает их на своем канале в YouTube. Правда, не все они выззывают умиление — например, в одном из них Рингмаа спорит с другом Йоханнесом Тырсом о том, спас ли Гитлер только Эстонию, или же всю Европу.
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