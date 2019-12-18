18.12.2019, 19:45
ВИДЕО: Овца едет домой в камере полицейского микроавтобуса
Лыунаская префектура опубликовала у себя на Facebook историю о том, как полицейским в ночи пришлось управляться с овцой.
Лыунаская префектура опубликовала у себя на Facebook историю о том, как полицейским в ночи пришлось управляться с овцой.
Вызов на Выруское шоссе поступил в полицию сегодня ночью. Для того, чтобы доставить животное домой, пришлось поместить его в полицейский автобус.
Похоже, что поездка животному понравилась, поскольку по прибытии на место выходить оно не спешило. Смотрите видео!
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