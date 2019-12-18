ВИДЕО: Овца едет домой в камере полицейского микроавтобуса

Вызов на Выруское шоссе поступил в полицию сегодня ночью. Для того, чтобы доставить животное домой, пришлось поместить его в полицейский автобус.

Похоже, что поездка животному понравилась, поскольку по прибытии на место выходить оно не спешило. Смотрите видео!