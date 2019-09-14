ВИДЕО | Отважный эстонец первым в мире выполнил невероятный трюк в небе

Пилот Лаури Кадакас в ходе полета на мотопараплане поменял парашют — поднялся в воздух на одном и приземлился на другом.
Трюк получился с первого раза. Насколько известно, никто в мире раньше такого не делал.
В начале года Кадакас установил новый мировой рекорд по полету на мотопараплане. Всего эстонец пролетел 1200 км, из которых 1132,7 км по прямой.
Акробатический художник творит невероятные вещи с обручем
Фигуристка проломила ребёнку череп коньком
В России хотят ввести акциз на электронные сигареты
Что происходит на балтийских курортах без русских