14.09.2019, 19:25

ВИДЕО | Отважный эстонец первым в мире выполнил невероятный трюк в небе

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rus.delfi.ee
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Пилот Лаури Кадакас в ходе полета на мотопараплане поменял парашют — поднялся в воздух на одном и приземлился на другом.

Трюк получился с первого раза. Насколько известно, никто в мире раньше такого не делал.

В начале года Кадакас установил новый мировой рекорд по полету на мотопараплане. Всего эстонец пролетел 1200 км, из которых 1132,7 км по прямой.

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