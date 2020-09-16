ВИДЕО | Отмена Фестиваля света и Дня без автомобиля. Смотрите пресс-конференция таллиннской горуправы на русском языке

Мэр Михаил Кылварт начал пресс-конференцию с объявления об отмене массовых мероприятий в Таллинне:

Уже сегодня должен был состояться традиционный фестиваль в Кадриорге (Фестиваль света - RusDelfi). Сегодняшняя ситуация и актуальный коэффициент заражения не позволяют разрешить мерпориятие, поскольку каждый год приходит более 20 000 человек, и в контексте такого мероприятия невозможно обеспечить необходимую дистанцию и обеспечить всех личными средствами защиты. Как известно, люди разъежаются, используя общественный транспорт, и риски с этим также связаны.

Также мы вынуждены отменить свободный от автомобилей день. Меропроиятия должны были пройти на выходных. Мы надеемся на перенос этих мероприятий. Например, было бы здорово, если бы в начале следующего года фестиваль света в Кадриорге мог бы состояться. Причем не вместо фестиваля следующего года.

Еще одна тема, которая вызвала бурное обсуждение и не будем скрывать, негативную реакцию - это частичное дистанционное обучение в школах. Еще раз подчеркну, что все наши меры направлены на то, чтобы избежать полного дистанционного обучения. Эти меры не являются уникальными, они широко распространены во всех странах Европы. Мы постоянно будем отслеживать ситуацию и корректировать методы. Но уже за последние несколько дней мы видим, что методы были оправданы.

Смотрите видео.

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