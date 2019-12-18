ВИДЕО | От имени несовершеннолетней: как быстро беседа в эстонском чате становится непристойной

Для того, чтобы зайти в Armastusesaal не требуется аутентификации, там может общаться любой. Достоверно выяснить, с кем ты на самом деле беседуешь и какого возраста твой собеседник, невозможно. Вот и Хельме утверждает, что, по его мнению, он вел непристойные беседы со взрослым человеком.

Эксперимент Delfi TV показал, как может разговор с несовершеннолетним довольно быстро принять непозволительный оборот. Корреспондент представился в чате 13-летней девочкой под ником kiisuke07 и довольно скоро получил приглашение с сексуальным подтекстом в гости. На гостеприимного собеседника не оказало воздействие напоминание, что он разговаривает с несовершеннолетней.

Практически никто из участников чата не упрекнул "девочку" в молодости. Лишь один стал читать мораль: мол, такая маленькая девочка не должна находится в подобном чате.

Перед заходом в "Зал любви" нужно лишь выразить согласие с правилами чата. Там сказано, что в Armastusesaal запрещены покупка и продажа секса, посредничество в оказании сексуальных услуг и разглашение личных данных. Ну а в общем строгих ограничений нет — для всех действует свобода слова.

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Скриншот