ВИДЕО: Осиротевшие лисята подросли и превратились в настоящих сорванцов
В мае на Сааремаа нашли лисят, чья мать погибла под колесами автомобиля. Осиротевшие лисята, как будто в поисках помощи, отправились к людям. Так их и перевезли на материк и окружили заботой. За лето сорванцы успели заметно подрасти.
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