ВИДЕО: Осиротевшие лисята подросли и превратились в настоящих сорванцов

В мае на Сааремаа нашли лисят, чья мать погибла под колесами автомобиля. Осиротевшие лисята, как будто в поисках помощи, отправились к людям. Так их и перевезли на материк и окружили заботой. За лето сорванцы успели заметно подрасти.
Уже сентябрь не за горами, когда повзрослевших лисят отпустят обратно в дикую природу. До этого времени они находятся под заботой Союза диких животных Эстонии, их содержат на деньги с пожертвований.
Чтобы Союз диких животных мог и дальше предоставлять животным и птицам возможность расти и крепнуть в безопасности, можно помочь ему финансово.
Позвонив по номеру:
9009933 — пожертвовать 5 €
9009955 — пожертвовать 25 €
(Нужно прослушать весь текст послания, иначе пожертвование не будет отправлено).
Пожертвовать деньги можно и напрямую на банковский счет: Eesti Metsloomaühing MTÜ EE952200221067573100.
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