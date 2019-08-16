ВИДЕО: Осиротевшие лисята подросли и превратились в настоящих сорванцов

Уже сентябрь не за горами, когда повзрослевших лисят отпустят обратно в дикую природу. До этого времени они находятся под заботой Союза диких животных Эстонии, их содержат на деньги с пожертвований.

Чтобы Союз диких животных мог и дальше предоставлять животным и птицам возможность расти и крепнуть в безопасности, можно помочь ему финансово.

Позвонив по номеру:

9009933 — пожертвовать 5 €

9009955 — пожертвовать 25 €

(Нужно прослушать весь текст послания, иначе пожертвование не будет отправлено).

Пожертвовать деньги можно и напрямую на банковский счет: Eesti Metsloomaühing MTÜ EE952200221067573100.