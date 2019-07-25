25.07.2019, 15:35
ВИДЕО | Оригинально! Ролик Департамента шоссейных дорог рассмешил жителей Эстонии(1)
Департамент шоссейных дорог опубликовал короткий ролик, в котором призывает водителей быть внимательнее и замечать дорожных рабочих.
Департамент шоссейных дорог опубликовал короткий ролик, в котором призывает водителей быть внимательнее и замечать дорожных рабочих.
Летом дорожных работ проводится больше. При этом из-за нехватки места водители зачастую проезжают слишком близко к работающим на дорогах людям.
Департамент отмечает, что, проезжая мимо дорожных рабочих и машин, следует придерживаться скоростных ограничений и соблюдать безопасную дистанцию.
Пользователи интернета помимо информативности отмечают юмористический аспект видео и охотно делятся роликом в соцсетях.
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