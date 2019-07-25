ВИДЕО | Оригинально! Ролик Департамента шоссейных дорог рассмешил жителей Эстонии

Летом дорожных работ проводится больше. При этом из-за нехватки места водители зачастую проезжают слишком близко к работающим на дорогах людям.

Департамент отмечает, что, проезжая мимо дорожных рабочих и машин, следует придерживаться скоростных ограничений и соблюдать безопасную дистанцию.

Пользователи интернета помимо информативности отмечают юмористический аспект видео и охотно делятся роликом в соцсетях.