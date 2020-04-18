ВИДЕО | Организатор гей-прайда в Таллинне: в этом году марш пройдет в интернете

"Мы бы хотели встретиться на улице, потому что для многих людей пока еще, к сожалению, этот парад — единственное время в году, когда они чувствуют, что кто-то их любит, защищает и интересуется ими. Балтийский прайд в виртуальном виде мы рассматриваем как план "Б", но большие международные организации, которые объединяют организаторов прайдов по

всему миру, проведут всемирный Global pride, который в этом году состоится онлайн. Он будет длиться целые сутки, 24 часа, начиная с Австралии и до другого конца мира. Балтийский прайд точно примет участие в этом мероприятии", — заявила Кристина Рауд.

По ее словам, Эстонская ЛГБТ-ассоциация ведет активную ежедневную открытую деятельность в интернете, к которой могут присоединиться все желающие.

"Мои коллеги проводят регулярные прямые эфиры в инстаграме lgbt.ee. Например, у нас было виртуальное занятие по квир-йоге, а завтра моя коллега будет рассказывать о работе нашего объединения и планах на будущее. В нашем профиле в инстаграме можно оставлять свои вопросы, мы на них с удовольствием отвечаем во время прямых эфиров", — добавила Рауд.

Сколько стоит проведение гей-прайда в Таллинне и кто дает на него деньги? Где в Эстонии собираются гей-христиане и как чувствуют себя верующие люди в ЛГБТ-общине? Чем занимаются дома на карантине руководители ассоциации ЛГБТ? Смотрите видео.

Паблик #VSEDOMA создан и поддерживается молодежным объединением "Открытая Республика", чтобы собирать и делиться актуальной и проверенной информацией на русском языке о ситуации в образовании во время чрезвычайного положения в Эстонии. Осуществляется в рамках проекта, поддержанного молодежным агентством фонда Archimedes из программы Европейский корпус солидарности.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!