ВИДЕО | Опасный гололед на улицах Таллинна

Из-за ледяного дождя дорожные условия существенно ухудшились, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.

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