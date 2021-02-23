23.02.2021, 17:53

ВИДЕО | Опасный гололед на улицах Таллинна


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На улицах столицы людям трудно устоять на ногах. Такая ситуация может сохраняться еще целые сутки. Публикуем очередную подборку видео с улиц Таллинна от наших читателей.

Из-за ледяного дождя дорожные условия существенно ухудшились, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.

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