23.02.2021, 17:53
ВИДЕО | Опасный гололед на улицах Таллинна
На улицах столицы людям трудно устоять на ногах. Такая ситуация может сохраняться еще целые сутки. Публикуем очередную подборку видео с улиц Таллинна от наших читателей.
На улицах столицы людям трудно устоять на ногах. Такая ситуация может сохраняться еще целые сутки. Публикуем очередную подборку видео с улиц Таллинна от наших читателей.
Из-за ледяного дождя дорожные условия существенно ухудшились, несмотря на противогололедную обработку дорог. Условия могут быстро меняться, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными.
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