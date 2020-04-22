ВИДЕО | Опасная успокоенность граждан, продолжение дистанционного обучения, трамвай до порта и другие новости горуправы(1)
Таллиннская горуправа по итогам заседания провела традиционную пресс-конференцию на русском языке.
Таллиннская горуправа по итогам заседания провела традиционную пресс-конференцию на русском языке.
Темой стала организация учебного процесса до конца учебного года, возможности проведения запланированных культурных и спортивных мероприятий, а также меры, принятые городом, в помощь квартирным товариществам для очистки совместно используемой площади. Также речь пойдет о проекте трамвайного сообщения со Старым портом.
В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков и Вадим Белобровцев.
Михаил Кылварт:
Следует признать, что у меня вызывает определенную обеспокоенность та ситуация, которая складывается за окном. Мы стали привыкать к новостям, что общая ситуация стабилизируется. И мы стали задумываться о том, как отказываться от мер по ограничениям, которые существуют сейчас. Наши люди действительно устали: пять с лишним недель нахождения дома, экономические проблемы, плюс хорошая погода - и мы видим, что люди выходят на улицу. Мы видим, как увеличивается интенсивность движения, количество людей на улицах. Мы видим подтверждение в статистике, в том, как люди пользуются общественным транспортом, увеличения числа обращений в травмпункты, особенно детей там появляется больше, да и просто то, что мы видим утром на дорогах, днем на променадах, вечером во дворах.
Мы не должны забывать, что эпидемия никуда не делась, а значит, не уменьшилось число людей, которые являются источником переноса вируса. Более того, в Таллинне увеличилось число зараженных. И это тенденция. Если она сохранится, то вскоре мы будем говорить не о послаблениях, а о новых ограничениях. И это данность.
Я также хочу поблагодарить тех, кто находится на так называемой первой линии - врачей, учителей, полицейских.
В сфере образования - мы приняли решение остаться на дистанционном образовании. Об этом Вадим Белобровцев расскажет подробнее. Также мы решили раздать дезинфицирующие средства всем квартирным товариществам, чтобы уборка проходила как можно чаще.
Вадим Белобровцев:
Предлагались разные варианты продолжения обучения. Например, небольшие группы учеников. Но мы были единодушны на совещании с директорами таллиннских школ, что делать этого нельзя. Из-за двух недель обучения в какой-то иной форме рисковать здоровьем учеников и учителей нельзя.
Кроме того, мы говорили, что вступительные экзамены в гимназии будут происходить в электронном виде. Что касается государственных и вступительных экзаменов, мы ждем информацию от государства.
Школьное питание будет выдаваться до конца учебного года. Раз в неделю, по средам. Школа по-прежнему будет регистрировать и выдавать эти наборы. Школы с этим очень хорошо справляются.
Андрей Новиков:
Город продолжает развиваться. Одним из самых крупных проектов будет продление трамвайной ветки - от аэропорта до порта. У нас есть предварительная договоренность, что эта сеть будет профинансирована со стороны Rail Baltica. Если говорить о том, как она конкретно будет проходить, то в основном будет использовать уже имеющийся коридор. На ул. Гонсиори пройдет в сторону Каубамая, затем пересечет Нарва мантеэ, пройдет до Терминала А таллиннского порта. Там будет выстроен пешеходный переход, таллинский порт уже объявил на него тендер. Окончание строительства предусмотрено на декабрь 2023 года, по предварительной оценке он стоит 15-20 млн евро. Учитывая наше законодательство, сроки могут сдвинуться.
Вопрос от журналиста ПБК. Многие дети не соблюдают 2 плюс 2. К кому должны обращаться те люди, которые это видят, если сами не хотят вмешиваться? И не планируется ли увеличить число тех, кто контролирует передвижение людей по улицам?
Да, это как раз та тенденция, о которой я говорил. Наибольшую обеспокоенность вызывают дети и молодежь. Но это общая тенденция. Что же касается дополнительных ресурсов, то молодежные работники, которые сейчас есть в распоряжении администрации, патрулируют улицы города. Плюс, мы привлекли дополнительные ресурсы — учителей, представителей спортивных клубов. Один из добровольцев даже решил устроиться в муниципальную полицию работать на постоянной основе.
Но это борьба с последствиями, а прежде всего нужно понимать, в чем корень проблемы. Это общий настрой.
Вадим Белобровцев:
Разумеется, невозможно приставить к каждому ребенку полицейского. У всех у них есть рродители. Могу только повторить, что мы не можем говорить, что кризис миновал и всё позади. Нужно следить, чем занимаются ваши дети. Сейчас тот самый переломный момент, когда может все пойти в хорошем направлении, а может в неправильном. Есть случаи, когда дети говорят, что мне этот вирус не опасен — мне кажется, тут сказывается недостаточно хорошо проведенная работа по информированию молодых людей.
Вопрос от Rus.Err
Как бы вы оценили вероятность того, что Таллиннский марафон будет отменен или проведен?
Михаил Кылварт:
Тут два аспекта - эпидимиологические риски и информированность населения. Июнь, июль - мероприятия точно нет. Август скорее всего нет.
Вадим Белобровцев:
У нас много мероприятий переносится на осень. Многие смотрят с большой надеждой на сентябрь. Есть несколько нюансов - марафон - это крупное международное соревнование, много туристов, членов команд, будет ли он проведен в привычном режиме - большой вопрос, мы не знаем, как будут люди передвигаться по миру в это время. У нас также есть триатлон - пока он перенесен на начало сентября. Но сказать конкретнее, будут ли они проведены - пока невозможно.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Страна, которая рискует стать второй Италией по заражённым COVID
Ученые сказали, когда коронавирус погибает в течение 15 минут
Главный пульмонолог РФ осмелился рассказать правду о COVID-19
Лейба о Великой Отечественной войне