ВИДЕО | Опасная успокоенность граждан, продолжение дистанционного обучения, трамвай до порта и другие новости горуправы

Темой стала организация учебного процесса до конца учебного года, возможности проведения запланированных культурных и спортивных мероприятий, а также меры, принятые городом, в помощь квартирным товариществам для очистки совместно используемой площади. Также речь пойдет о проекте трамвайного сообщения со Старым портом.

В пресс-конференции приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков и Вадим Белобровцев.

Михаил Кылварт:

Следует признать, что у меня вызывает определенную обеспокоенность та ситуация, которая складывается за окном. Мы стали привыкать к новостям, что общая ситуация стабилизируется. И мы стали задумываться о том, как отказываться от мер по ограничениям, которые существуют сейчас. Наши люди действительно устали: пять с лишним недель нахождения дома, экономические проблемы, плюс хорошая погода - и мы видим, что люди выходят на улицу. Мы видим, как увеличивается интенсивность движения, количество людей на улицах. Мы видим подтверждение в статистике, в том, как люди пользуются общественным транспортом, увеличения числа обращений в травмпункты, особенно детей там появляется больше, да и просто то, что мы видим утром на дорогах, днем на променадах, вечером во дворах.

Мы не должны забывать, что эпидемия никуда не делась, а значит, не уменьшилось число людей, которые являются источником переноса вируса. Более того, в Таллинне увеличилось число зараженных. И это тенденция. Если она сохранится, то вскоре мы будем говорить не о послаблениях, а о новых ограничениях. И это данность.

Я также хочу поблагодарить тех, кто находится на так называемой первой линии - врачей, учителей, полицейских.

В сфере образования - мы приняли решение остаться на дистанционном образовании. Об этом Вадим Белобровцев расскажет подробнее. Также мы решили раздать дезинфицирующие средства всем квартирным товариществам, чтобы уборка проходила как можно чаще.

Вадим Белобровцев:

Предлагались разные варианты продолжения обучения. Например, небольшие группы учеников. Но мы были единодушны на совещании с директорами таллиннских школ, что делать этого нельзя. Из-за двух недель обучения в какой-то иной форме рисковать здоровьем учеников и учителей нельзя.