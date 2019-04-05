ВИДЕО | Официальный кандидат в премьеры Кая Каллас: наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива

Каллас сказала, что теперь они с соцдемами составят основы правительства, которые представят 15 апреля парламенту. ”Наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива”, — сказала Каллас.

Каллас сказала, что хотя по закону у нее есть на это 14 дней, она представит основы уже через 10. ”К сожалению, для формирование правительства меньшинства в парламенте тоже необходимо получить большинство голосов членов Рийгикогу. Это зависит от членов Рийгикогу, которые будут голосовать”, — сказала Каллас и подчеркнула, что депутат в своем выборе свободен и должен руководствоваться совестью.