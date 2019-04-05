05.04.2019, 12:40

ВИДЕО | Официальный кандидат в премьеры Кая Каллас: наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива

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rus.delfi.ee
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Сегодня президент Керсти Кальюлайд назвала официальным кандидатом в премьер-министры Каю Каллас, председателя партии, выигравшей выборы.

Каллас сказала, что теперь они с соцдемами составят основы правительства, которые представят 15 апреля парламенту. ”Наша задача — показать, что существует лучшая альтернатива”, — сказала Каллас.

Каллас сказала, что хотя по закону у нее есть на это 14 дней, она представит основы уже через 10. ”К сожалению, для формирование правительства меньшинства в парламенте тоже необходимо получить большинство голосов членов Рийгикогу. Это зависит от членов Рийгикогу, которые будут голосовать”, — сказала Каллас и подчеркнула, что депутат в своем выборе свободен и должен руководствоваться совестью.

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