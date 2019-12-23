ВИДЕО | Один из самых загруженных перекрестков Эстонии преобразиться до неузнаваемости!(5)
Департамент шоссейных дорог объявил государственный тендер на строительство дорожной развязки Вяо, поскольку пропускная способность имеющегося перекрестка исчерпала себя. Это один из самых загруженных перекрестков Эстонии, через который в сутки проезжает около 49 000 единиц транспортных средства.
Синоптики рассказали о причинах аномально теплой зимы
Суд решил судьбу задолжавшей два миллиарда уборщицы
Как живёт отсидевший за надругательство над Шурыгиной
«Кто это роток открыл?»: Плющенко в адрес группы Тутберидзе