ВИДЕО | Один из самых загруженных перекрестков Эстонии преобразиться до неузнаваемости!

Поскольку по прогнозам через 20 лет эта цифра увеличится до 60 000, департамент планирует начать строительство уже весной 2020 года. Отмечается, что необходимо не только увеличить пропускную способность, но и сделать перекресток более безопасным, поэтому он будет многоуровневым.

Будут использованы такие современные решения, как дорожные знаки переменной информации, информационные табло и прочее.

По плану развязка Вяо будет готова в конце 2021 года.

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