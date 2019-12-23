ВИДЕО | Один из самых загруженных перекрестков Эстонии преобразиться до неузнаваемости!(24)
Департамент шоссейных дорог объявил государственный тендер на строительство дорожной развязки Вяо, поскольку пропускная способность имеющегося перекрестка исчерпала себя. Это один из самых загруженных перекрестков Эстонии, через который в сутки проезжает около 49 000 единиц транспортных средства.
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