23.12.2019, 17:36

ВИДЕО | Один из самых загруженных перекрестков Эстонии преобразиться до неузнаваемости!

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EST 10

Департамент шоссейных дорог объявил государственный тендер на строительство дорожной развязки Вяо, поскольку пропускная способность имеющегося перекрестка исчерпала себя. Это один из самых загруженных перекрестков Эстонии, через который в сутки проезжает около 49 000 единиц транспортных средства.

Поскольку по прогнозам через 20 лет эта цифра увеличится до 60 000, департамент планирует начать строительство уже весной 2020 года. Отмечается, что необходимо не только увеличить пропускную способность, но и сделать перекресток более безопасным, поэтому он будет многоуровневым.

Будут использованы такие современные решения, как дорожные знаки переменной информации, информационные табло и прочее.

По плану развязка Вяо будет готова в конце 2021 года.

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