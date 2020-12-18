18.12.2020, 16:30
ВИДЕО | Обращение Юри Ратаса: давайте проведем декабрьские праздники в узком семейном кругу
В своем предпраздничном обращении премьер-министра Юри Ратас дает надежду, что эпидемию коронавируса совсем скоро удастся взять под контроль и призывает провести это Рождество и новый год в узком семейном кругу, а также следовать правилам безопасности.
"Для многих уже сегодня начинается время праздников. От всего сердца желаю вам, чтобы для всех нас оно прошло спокойно и в безопасности. Поэтому не могу еще раз не поговорить с вами на тему, которая на протяжении десяти месяцев сильно изменила нашу повседневную жизнь и весь мир", — обращается Ратас к народу.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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