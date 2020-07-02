ВИДЕО | Обочина шоссе у карьера Мяннику забита машинами. И штрафы автовладельцев не останавливают

Жителей Саку очень тревожит ситуация с парковкой машин в районе карьера Мяннику. Один из местных жителей сказал Delfi, что узкая обочина ежедневно забита на протяжении нескольких километров. "Автомобили там мчатся со скоростью 90 км/ч, и в то же время по шоссе ходят люди. Самое страшное — видеть нетрезвых и детей", — отметил собеседник Delfi. "Дождемся трупов".

Ответственный в Департаменте полиции и погранохраны за Ляэне-Харью Март Мерикюлл пояснил, что проблемы с парковкой у карьера возникают прежде всего летом, когда люди посещают площадки для диск-гольфа, водноспортивный парк и оставляют транспортные средства на обочине в запрещенной зоне.

"Вместе с Департаментом шоссейных дорог и местным самоуправлением мы искали возможности для решения проблемы, на этом участке стоят знаки, которые объясняют людям порядок парковки. Если проехать немного дальше, то там созданы возможности для парковки. Но, несмотря на это, люди предпочитают ради собственного удобства нарушать порядок парковки", — констатирует Мерикюлл.

Замстарейшины волости Саку Танель Отс сообщил, что опасная ситуация с парковкой на Мяннику теэ вызывает беспокойство у местных властей уже три года, с тех пор, когда приобрел популярность построенный здесь Estrella Wakepark.

"Автовладельцев знаками направляют в парковочную зону, но большинство отдыхающих считает прогулку в несколько сотен метров слишком длинной и ищет место для парковки на обочине оживленной трассы", — говорит Отс.

Поскольку запрещающие знаки и штрафы полиции людей не останавливают, то, как предполагает Отс, проблему, видимо, решит только прохладная погода.

Для смягчения проблемы пару недель назад волостная управа решила рядом с трассой создать дополнительную парковку на 30 мест. В ближайшие выходные она будет организована — в паре сотен метрах от Трапи теэ в сторону Саку. Власти настоятельно просят водителей использовать для парковки предназначенные для этого зоны.