26.01.2021, 10:50

ВИДЕО | Новый министр внешней торговли и ИТ падает в обморок прямо на церемонии вступления в должность

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Новоиспеченному министру внешней торговли и инфотехнологий Андресу Сутту сегодня во время церемонии вступления правительства в должность стало плохо.

”Я понимаю, что всех взбудоражил, что сейчас все хорошо. Скорее всего, это было просто падение уровня сахара в крови. Но на всякий случай пойду к врачу, чтобы потом со спокойным сердцем приступить к работе”, — прокомментировал Сутт.

Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас сегодня на рассвете, в 08:44.

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