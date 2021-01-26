26.01.2021, 10:50
ВИДЕО | Новый министр внешней торговли и ИТ падает в обморок прямо на церемонии вступления в должность
Новоиспеченному министру внешней торговли и инфотехнологий Андресу Сутту сегодня во время церемонии вступления правительства в должность стало плохо.
”Я понимаю, что всех взбудоражил, что сейчас все хорошо. Скорее всего, это было просто падение уровня сахара в крови. Но на всякий случай пойду к врачу, чтобы потом со спокойным сердцем приступить к работе”, — прокомментировал Сутт.
Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас сегодня на рассвете, в 08:44.
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