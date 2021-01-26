ВИДЕО | Новый министр внешней торговли и ИТ падает в обморок прямо на церемонии вступления в должность

”Я понимаю, что всех взбудоражил, что сейчас все хорошо. Скорее всего, это было просто падение уровня сахара в крови. Но на всякий случай пойду к врачу, чтобы потом со спокойным сердцем приступить к работе”, — прокомментировал Сутт.

Президент Керсти Кальюлайд утвердила в должности правительство Каи Каллас сегодня на рассвете, в 08:44.