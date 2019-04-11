ВИДЕО | Новый мэр Таллинна Михаил Кылварт: качество обучения эстонскому языку в русских школах необходимо повысить

По его заверению, в деле управления городом он готов на сотрудничество с оппозицией.

Кылварт сказал, что особенно ему близка тема образования, которая для мэра является одним из приоритетов. В то же время он добавил, что не соответствует действительности то, что он являясь вице-мэром занимался только русскими школами и русскими детски садами. По его словам, качество преподавания эстонского языка в русских школах необходимо повысить.

В направлении борьбы с коррупцией новый мэр считает самым важным оценку рисков и их ликвидацию, а, прежде всего, по его мнению необходимо начать со структур городского управления. В чем именно заключается его идея, Кылварт пока не поясняет.

Кылварт уверен, что фракция Центристской партии при выборе его мэром проголосовала "за" в полном составе.

За избрание Кылварта градоначальником Таллинна проголосовало 45 членов городского собрания, против было 25.