ВИДЕО | Новоявленный министр Андрес Сутт рассказал об утреннем обмороке и своих первоочередных планах

Сегодня во время церемонии вступления правительства в должность Сутту стало плохо и он упал. По его словам, причиной падения стало сильное волнение и скромный завтрак.

"Приношу извинения тем, кого встревожил и у кого вызвал чувство неловкости, сейчас уже всё в порядке", сказал Сутт.

Сутт намерен в первоочередном порядке пересмотреть меры поддержки, которые нуждаются в изменении.

Почему Сутт принять решение стать министром внешней торговли и инфотехнологий? "Важно, чтобы портфели министров соответствовали их компетенции, — ответил он. — Всю свою профессиональную карьеру я занимался финансовым сектором и финансовыми темами, что тем или иным образом связано с предпринимательством".

Приведенный утром к должностной присяге министр внешней торговли и инфотехнологий подчеркнул важность расширение быстрого интернета по всей Эстонии. "Надо помочь людям, которые сегодня еще не пришли в цифровой мир, преодолеть их страхи".