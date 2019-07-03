ВИДЕО | Новобранец: амуниция за плечами весит, как сто килограмм

Сегодня в Тапа прибыли новобранцы Сил обороны Эстонии, которые проведут там 11 ближайших месяцев. В этом году добровольно на срочную военную службу отправились не только парни, но и десяток девушек.
Хотя срочная военная служба является в Эстонии обязательной, в Тапа прибыли и те, которые пошли служить в армию по доброй воле. Такие, как Фредди, который пожелал пройти срочную службу по окончанию средней школы.
На срочную службу молодежь уходит три раза в год. Призванные в июле и января должны отслужить 11 месяцев, а начинающие службу в октябре — девять.
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