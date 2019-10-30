ВИДЕО: Новиков извинился перед читателем RusDelfi и объяснил, почему парковка возле больницы незаконна(28)
Смотрите видео RusDelfi, где вице-мэр Андрей Новиков объясняет всю ситуацию.
Смотрите видео RusDelfi, где вице-мэр Андрей Новиков объясняет всю ситуацию.
В понедельник RusDelfi опубликовал обращение читателя Владимира к вице-мэру Таллинна Андрею Новикову. Мужчина раскритиковал чиновника за то, что тот не ответил ему в положенное время. Владимир отправил письмо в июле, но к октябрю так и не получил ответа. Содержание письма — вопрос: почему власти запретили парковаться на улице Асула пыйк, зачем там нужен тротуар и почему нет знаков о том, что там нельзя оставлять автомобили.
После публикации видеообращения Андрей Новиков предложил встретиться на месте, о котором рассказывал Владимир. Вице-мэр поведал, почему не смог ответить, и поделился другими подробностями о новом тротуаре. Смотрите видео!
P.S. Новиков извинился и пообещал, что попросит Департамент транспорта объяснить ситуацию нашему читателю.
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