ВИДЕО | Носить маски, отказаться от новогодних праздников. Государство рассказало о ситуации с коронавирусом

Хярма сказала в начале пресс-конференции, что сегодняшнее число заболевших, действительно, является рекордным для Эстонии, но в общеевропейских масштабах наша ситуация стабильна.

Большая часть новых случаев выявлена в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, и это подтверждает тенденцию последнего времени. Очаги, как правило, связаны с рабочим местом и совместным времяпрепровождением.

Представитель ведомства сказала, что департамент призывает носить маски и показывать тем самым пример другим. Хярма призвала людей следить, чтобы у них и их близких были в наличии средства индивидуальной защиты. Крайне важно носить маски в многолюдных местах, например, в общественном транспорте и магазине.

Такой же призыв прозвучал и из уст Кийка. Он отметил, что маски должны носить не только взрослые, но и старшеклассники.

Мероприятия новогодних праздников, по словам министра, лучше отложить и провести Рождество и Новый год в узком кругу. Также работу, которую можно выполняться дистанционно, следует выполнять дистанционно. Если характер работы не позволяет этого, то следует соблюдать все меры предосторожности.

Министр подчеркнул, что сейчас важно действовать ответственно. Держать ситуацию под контролем возможно только в случае, если каждый будет вносить свой вклад.

Что касается смертей, то, по словам Хярма, сейчас эти цифры растут не так быстро, как весной, но не стоит надеяться, что так будет и дальше. Представитель департамента еще раз подчеркнула, что крайне важно беречь себя и своих близких и следовать правилам.

Департамент здоровья сообщил, что за последние сутки в Эстонии проанализировали 2 660 первичный тест на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых результат 208 тестов (7,8%) оказался положительным.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 87,44 и доля положительных результатов проведенных тестов — 5,2%.

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