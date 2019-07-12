ВИДЕО: "Никакой организации движения". В Ласнамяэ не выехать из дворов, когда закрыта Лаагна теэ

"Вот, что творится во дворах, когда закрыта "канава". Никакой организации движения. Кому-то даже со двора не выехать. Хотя бы поставили регулировщиков на светофоре. И так каждый день. К тому же, когда Лаагна теэ должна быть открыта, почему-то знаки не убирают. Также стоит знак, запрещающий проезд, который вводит водителей в заблуждение", — написал читатель.

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