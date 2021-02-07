07.02.2021, 16:55

ВИДЕО | Невероятно! Житель Эстонии сделал карусель на льду


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ВИДЕО | Невероятно! Житель Эстонии сделал карусель на льду
Foto: Argo Ingver

Житель эстонской деревни Хаэска своими руками сделал карусель на льду Матсалуского залива, пишет агенство ТАСС у себя в Facebook.

Отмечается, что ледяной круг вращается при помощи лодочного мотора. Смотрите видео (ТАСС/Ruptly)!

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