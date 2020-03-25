ВИДЕО | "Нет масок и перчаток". Читатель RusDelfi недоволен работой поваров McDonald’s

Управляющий ресторанами McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский ответил на вопросы RusDelfi — какие меры принимает ресторан быстрого питания во время чрезвычайного положения и почему повара работают без перчаток.

"Ежедневно следим за ситуацией и действуем согласно рекомендациям правительства и Департамент здоровья. В связи с распространением коронавируса, мы приняли в наших ресторанах следующие меры: все продукты раскладываются в бумажные пакеты на вынос, заказы не приносят к столу, сократили количество сидячих мест и закрыли игровые зоны, чтобы люди держали дистанцию минимум один метр, также призываем людей заказывать еду через приложения Wolt и Bolt.

Для нас состояние наших клиентов и работников приоритет номер один. Наша команда ежедневно придерживается высоких стандартов гигиены, и вдобавок к этому мы увеличили периодичность уборок и дизинфекции всех поверхностей в наших ресторанах. Наши сотрудники регулярно и очень тщательно моют руки, что можно считать одной из самых эффективных профилактических мер против распространения вируса", — резюмирует Яневский.

Важно! С 27 марта в местах общественного питания разрешено продавать еду только на вынос. При входе и выходе должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.

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