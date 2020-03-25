ВИДЕО | "Нет масок и перчаток". Читатель RusDelfi недоволен работой поваров McDonald’s(4)
Читатель RusDelfi отправил в редакцию видео, на котором видно, что сотрудник McDonald’s укладывает котлеты без перчаток. Видео было снято 24 марта.
Читатель RusDelfi отправил в редакцию видео, на котором видно, что сотрудник McDonald’s укладывает котлеты без перчаток. Видео было снято 24 марта.
Управляющий ресторанами McDonald’s в странах Балтии Владимир Яневский ответил на вопросы RusDelfi — какие меры принимает ресторан быстрого питания во время чрезвычайного положения и почему повара работают без перчаток.
"Ежедневно следим за ситуацией и действуем согласно рекомендациям правительства и Департамент здоровья. В связи с распространением коронавируса, мы приняли в наших ресторанах следующие меры: все продукты раскладываются в бумажные пакеты на вынос, заказы не приносят к столу, сократили количество сидячих мест и закрыли игровые зоны, чтобы люди держали дистанцию минимум один метр, также призываем людей заказывать еду через приложения Wolt и Bolt.
Для нас состояние наших клиентов и работников приоритет номер один. Наша команда ежедневно придерживается высоких стандартов гигиены, и вдобавок к этому мы увеличили периодичность уборок и дизинфекции всех поверхностей в наших ресторанах. Наши сотрудники регулярно и очень тщательно моют руки, что можно считать одной из самых эффективных профилактических мер против распространения вируса", — резюмирует Яневский.
Важно! С 27 марта в местах общественного питания разрешено продавать еду только на вынос. При входе и выходе должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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