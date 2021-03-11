ВИДЕО | Некоторые жители Эстонии продолжают нарушать самоизоляцию. Министры обсуждают текущую ситуацию в стране

”Нужно уменьшить все контакты. Я знаю, что эта болезнь сражает и журналистов. Никто не остался не затронутым. В ситуации нынешнего кризиса надо самим показывать пример”, — начала премьер-министр. Она напомнила, что с сегодняшнего дня действуют новые ограничения. Очень важно сделать так, чтобы больницы выстояли.

Каллас напомнила также, что люди старше 65 могут зарегистрироваться на вакцинацию. ”По сравнению с прошлой неделей сообщения на имейл не будут присылаться. Дигирегистратура сама будет идентифицировать этих людей, и они смогут забронировать время”, — пояснила она.

Лийметс в свою очередь подчеркнула, что без острой необходимости путешествовать не стоит. ”Распространение вируса крайне динамичное, и если еще сегодня куда-то разрешено ехать, то уже завтра авиасообщение из-за вируса может нарушиться”, — отметила она.

Министр образования Лийна Керсна в свою очередь сообщила, что выпускные экзамены в этом году не отменяются. ”Наша задача — чтобы все молодые люди, которые хотят перейти на следующую школьную ступень или поступить в университет, могли бы это сделать”, — отметила она.

По ее словам, если ситуация ухудшится и государство полностью запретит пребывания в школах, то правительство имеет право передвинуть сроки государственных экзаменов. Керсна отметила, что более подробную информацию можно найти на сайте Министерства образования.

”С сегодняшнего дня действуют новые ограничения. Большая просьба, давайте приложим усилия и продолжим следовать ограничениям”, — сказал в свою очередь Кристиан Яани. Он попросил всех не собираться вместе и напомнил, что с сегодняшнего дня правило 2+2 действует и на улице. ”Пожалуйста, давайте ему следовать”, — сказал министр.

”Что беспокоит, так это то, что в ходе надзора за неделю было выявлено 26 человек, нарушивших требование самоизоляции”, — сообщил Яани. Выросло количество звонков на инфотелефон 1247.

Новость дополняется.

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