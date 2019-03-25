ВИДЕО | ”Не надо думать, что они — люди второго сорта”. Эдгар Сависаар выступил с мини-лекцией на тему роли русских в истории Эстонии

”Хотелось бы немного поговорить о роли русских в истории Эстонии. Мне жаль, что об этом так мало знают и, может быть, некоторые и не хотят знать”, — начал Сависаар.

”Я бы хотел начать с X века. Знаете ли вы, что тогда в Эстонии, в Восточной Эстонии, русское православие образовалось ранее, чем принесенный крестоносцами католицизм. Давайте не забывать про это поселение, которое и на сей день имеет название Ольгино, и о княгине Ольге, которая принесла в Эстонию православие. При том что в Россию оно было принесено только ее внуком”.

”Конечно это были суровые времена. Я имею в виду XV век, когда в Тарту утоили 72 православных во главе с епископом Исидором за отказ переходить в другую веру. Такие вещи безусловно оставляют след”.

”Но мне хотелось бы переместиться поближе к сегодняшнему дню и напомнить вам о Северо-Западной армии, о которой мы особо ничего не знаем. Тем не менее, я считаю, что если бы у нас не было союзников в лице Северо-Западной армии, то у нас не было бы такого Тартуского мира и на таких условиях, которые мы в итоге получили”.