ВИДЕО | ”Не надо думать, что они — люди второго сорта”. Эдгар Сависаар выступил с мини-лекцией на тему роли русских в истории Эстонии

”24 февраля я посетил парк Копли, где похоронены сотни бойцов Северо-Западной армии. Кроме меня и некоторых моих знакомых, особо народу там не было, но Северо-Западную армию тоже надо помнить. Ее следы прослеживаются в Эстонии до мартовской депортации 1941 года”, — сказал Сависаар и отметил, что в результате депортации были высланы не только эстонцы, но и русские. ”И я не сказал бы, что их было мало. […] Это были люди, которые после 1917 года приехали в Эстонию, но до которых Сталин в итоге все же добрался” .
”Под конец хотелось бы напомнить вам 1990-91-е годы, время восстановления нашей независимости. Да, на стороне Интердвижения (Интернациональное движение рабочих Эстонской Советской Социалистической Республики — прим.ред. ) на Тоомпеа против нас воевало около 4000-5000 тысяч человек — из 600 000, кстати. Но при этом в то же время в Москве на акциях в поддержку независимости Эстонии было полмиллиона человек”, — отмечает политик.
”Так что следуют задуматься над ролью русских в становлении независимости Эстонии, а также в более ранних исторических моментах, и не думать, что они — люди второго сорта. Они — такие же, как мы. Давайте будем их уважать”, — завершает свое выступление Сависаар.