19.09.2019, 16:20

ВИДЕО | Не каждый день такое увидишь: на заправке Olerex заправляли топливом воздушный шар


rus.delfi.ee
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В Кейла на заправке Olerex можно было увидеть необычную картину — между машин стоял воздушный шар, который заправляли газом.

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