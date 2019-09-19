19.09.2019, 16:20
ВИДЕО | Не каждый день такое увидишь: на заправке Olerex заправляли топливом воздушный шар
В Кейла на заправке Olerex можно было увидеть необычную картину — между машин стоял воздушный шар, который заправляли газом.
В Кейла на заправке Olerex можно было увидеть необычную картину — между машин стоял воздушный шар, который заправляли газом.
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