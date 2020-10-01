ВИДЕО: Не исключены ограничения со стороны ЕС. Министры рассказали о ситуации в Эстонии

Министр Рейнсалу сообщил, что Германия отнесла Ида-Вирумаа регионом высокого риска. ”В связи с этим определенные ограничения накладываются на тех людей, кто в течение последних 14 дней был в Ида-Вирумаа и едет в Германию. Эти люди должны соблюдать двухнедельный карантин. К тем, кто использует Германию для транзита, требование карантина не применяется”, — пояснил министр.
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Рейнсалу отметил, что поскольку сегодня коэффициент заболеваемости в Эстонии превысил 50, то не исключено введение ограничений со стороны других стран.
Министр социальных дел Танель Кийк отметил, что в бюджете 2012 года больше всего дополнительных средств получила сфера здравоохранения. Речь идет о 200 млн евро, из 41 млн из которых направлен напрямую с борьбой с COVID-19.
По словам Кийка, сейчас правительство пытается найти баланс между ограничениями и нормальной жизнью. Правительство рассматривает возможность сделать ношение масок на публичных мероприятиях обязательным, но пока к четкой позиции по этому вопросу нет.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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