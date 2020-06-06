06.06.2020, 21:30
ВИДЕО | Настоящий город-курорт! Хаапсалу наконец открыл летний сезон
Вечером 5 июня жители и гости Хаапсалу начали собираться в центре и на набережной, чтобы дать начало летнему сезону отдыха в городе курорте.
Вечером 5 июня жители и гости Хаапсалу начали собираться в центре и на набережной, чтобы дать начало летнему сезону отдыха в городе курорте.
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