ВИДЕО | "Наша задача — выяснить правду". На корпусе затонувшего парома Estonia обнаружили повреждения

Премьер-министр Юри Ратас сообщил, что в новом документальном сериале о крушении парома Estonia показаны кадры, на которых видно существенное повреждение корпуса в правой части. Об этих повреждениях ранее не говорилось, и они существенные.

Ратас отметил, что необходимо дать ответы на вопросы, которые возникли в связи с этим. По его словам, необходимо провести новое расследование.

”Мы договорились, что будем следовать договору о ненарушении покоя останков. Это означает, что подводный осмотр будет происходить со всем почтением к останкам погибших и уважением к принципу ненарушения покоя”, — сказал в свою очередь Рейнсалу.

”Новое техническое расследование должно выявить, что это за новые обстоятельства, о которых говорится в документальном фильме. Техническое расследование не означает при этом, что рапорт 1997 года будет аннулирован”, — добавил министр.

Советник Рейнсалу Март Луйк сказал, что авторы фильма связались с ним за два дня до объявления чрезвычайного положения. ”Они сказали по телефону, что снимают документальный фильм для Discoverу и что в ходе подводной съемки у них появилась новая важная информация. Но ситуация с коронавирусом обострилась, путешествовать было нельзя. Летом мы вернулись к этому разговору и решили, что они приедут в Таллинн и покажут нам эти важные кадры. Их условием было, чтобы этот просмотр можно было снимать”. Луйк сказал, что кадры были показаны также техническим экспертам, которые предположили, что причина может крыться во внешнем давлении. Согласно предположениям, повреждение не было видно ранее, поскольку тогда паром лежал таким образом, что закрывал его.

То, во сколько обойдется расследование и из каких средств будет проведено, пока неясно.

”Эстония готова внести такой вклад, какой будет нужно. Самое важное — построить схему расследования, чтобы привлечь самых лучших специалистов мира”, — отметил Рейнсалу.

”Мы в начале длинного пути. Наша задача — выяснить правду”, — подчеркнул он.