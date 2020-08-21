21.08.2020, 13:24
ВИДЕО | Наместник сетуского короля: "было ощущение, что и дети мои будут жить в Советском союзе"
Рейн Ярвелилль, наместник сетуского короля, вспомнил события начала 90-х и поделился своими мыслями по поводу выступления Светланы Григорьевой. Рейн разделяет взгляд девушки: "да, это - очень обидно, когда идет разделение по национальности".
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